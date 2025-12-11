Taylor Swift bezeichnet Travis Kelce als «Liebe meines Lebens»

Verlobung im August

In der Sendung sprach Swift über kürzliche bedeutende Ereignisse in ihrem Leben. «Mich mit der Liebe meines Lebens zu verloben, all meine Musik zurückzubekommen. Das waren zwei Dinge, die vielleicht einfach nie passiert wären», sagte die 14–fache Grammy–Gewinnerin. Es sei nicht so gewesen, als wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen. «Beides hätte einfach nie in meinem Leben ankommen können, und ich bin so dankbar, dass beides passiert ist», erklärte sie weiter.