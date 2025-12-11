Taylor Swift bezeichnet Travis Kelce als «Liebe meines Lebens»

Taylor Swift (35) hat bei einem Auftritt in der «Late Show with Stephen Colbert» am 10. Dezember öffentlich über ihre Liebe zu NFL–Star Travis Kelce (36) gesprochen. Die Popsängerin bezeichnete den Spieler der Kansas City Chiefs dabei als «die Liebe meines Lebens», wie unter anderem das US–Magazin «People» berichtet.
Verlobung im August
In der Sendung sprach Swift über kürzliche bedeutende Ereignisse in ihrem Leben. «Mich mit der Liebe meines Lebens zu verloben, all meine Musik zurückzubekommen. Das waren zwei Dinge, die vielleicht einfach nie passiert wären», sagte die 14–fache Grammy–Gewinnerin. Es sei nicht so gewesen, als wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen. «Beides hätte einfach nie in meinem Leben ankommen können, und ich bin so dankbar, dass beides passiert ist», erklärte sie weiter.
Swift und Kelce hatten ihre Verlobung am 26. August mit einem gemeinsamen Instagram–Post verkündet. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten», schrieben die beiden damals humorvoll dazu. Den Verlobungsring hatte Kelce gemeinsam mit Schmuck–Designerin Kindred Lubeck entworfen.
Für ihren Auftritt in der «Late Show» wählte Swift ein elegantes burgunderfarbenes Samtkleid von David Koma mit schulterfreiem Schnitt, dazu eine funkelnde Halskette und passende Samtpumps. Es war ihr erster Auftritt in der Sendung seit 2021.
Neue Doku–Serie startet auf Disney+
Der TV–Auftritt kam nur zwei Tage vor der Premiere ihrer neuen Dokuserie «The End of an Era» auf Disney+. Das sechsteilige Programm beleuchtet Entwicklung, Einfluss und die internen Abläufe der «Eras Tour» und gibt laut Pressemitteilung «einen intimen Einblick in Taylors Leben, während ihre Tour Schlagzeilen machte und Fans auf der ganzen Welt begeisterte».
Ebenfalls am 12. Dezember veröffentlicht Swift den Film «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» auf Disney+ – eine Live–Aufzeichnung ihres letzten Konzerts der Eras Tour am 8. Dezember 2024 in Vancouver. Der Film enthält das komplette «The Tortured Poets Department»–Set, das im ersten Eras–Tour–Film nicht enthalten war.