Taylor Swift bringt «The Eras Tour»-Doku und Konzertfilm zu Disney+

Die Serie trägt den Titel «The End of an Era» und verspricht einen persönlichen Einblick in das Leben der Sängerin während ihrer weltweiten Erfolgstour. Im Fokus stehen nicht nur Swift selbst, sondern auch ihre Weggefährten: Vorgruppen wie Gracie Abrams und Sabrina Carpenter sowie die Gaststars Ed Sheeran und Florence Welch werden in der Serie vorkommen, wie ein erster Trailer zeigt. In dem Clip darf auch ihr Verlobter Travis Kelce (36) nicht fehlen, der auf der Tour ebenfalls einen überraschenden Gastauftritt hingelegt hatte.