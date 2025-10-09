Taylor Swift: Das ist schon über die Hochzeit mit Travis Kelce bekannt

Entspannt bei der Hochzeitsplanung

Insgesamt erklärten sowohl der Popstar als auch der Footballer aber, dass sie sich noch nicht allzu viele Gedanken über ihre Hochzeit gemacht hätten. «Man würde denken, dass ich die Art von Person bin, die ihr ganzes Leben lang von der Idee einer Hochzeit besessen war», räumte Swift ein. «Aber tatsächlich habe ich nie darüber nachgedacht, was ich tun würde oder was ich wollen würde – bis ich die Person getroffen habe.»