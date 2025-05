Taylor Swift könnte Originalaufnahmen ihrer Songs zurückkaufen

Fans warten sehnsüchtig auf «Reputation (Taylor's Version)»

Den Hype um «Reputation (Taylor‹s Version)» entfachte Swift erst diese Woche neu: In der jüngsten Episode von «The Handmaid›s Tale – Der Report der Magd» feierte der Song «Look What You Made Me Do (Taylor's Version)» sein Debüt. Für Fans nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein klares Signal: «Reputation TV» steht offenbar kurz bevor. Die symbolträchtige Ästhetik des Albums – eine Ära des Widerstands und Neuanfangs – könnte wohl keinen besseren Zeitpunkt für ein Revival finden.