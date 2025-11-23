Taylor Swift: Lässt sie für ihre Hochzeit einen neuen Garten anlegen?

Blumenmeer für die grosse Hochzeit?

Laut dem Insider der Zeitung soll ein neuer Garten auf dem Gelände entstehen, in dem Swifts Lieblingsblumen «Monate im Voraus» gepflanzt werden sollen. Weiter heisst es in den Gerüchten über die Hochzeitsvorbereitungen, dass das Paar angeblich bereit sein soll, allein für die Gartengestaltung in Rhode Island 1,2 Millionen Dollar auszugeben, einschliesslich Gärtnern und zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen. Das soll sicherstellen, dass niemand die Vorbereitungen vor dem grossen Tag sieht.