Taylor Swift: Nur fünf Vertraute durften ihr neues Album schon hören

Taylor Swift selbst hat mitgeteilt, dass ihr neues Album ganz anders sein wird als der Vorgänger «The Tortured Poets Department». «Das Leben ist optimistischer», erklärte sie im «New Heights»–Podcast und bemerkte, dass ihre neue Musik «vollkommen zu dem passt, wie sich mein Leben angefühlt hat». Die 35–Jährige betonte auch, ihr Ziel für «The Life of a Showgirl» sei es gewesen, «Melodien zu kreieren, die so ansteckend sind, dass man fast wütend darauf wird, und Texte, die genauso lebendig, aber klar und fokussiert und völlig gewollt sind.» Das Album erscheint am 3. Oktober.