Taylor Swift plant ihr Kino-Comeback

Ereignisreiches Jahr für Swift

Damit setzt sich ein abenteuerliches Jahr für Swift fort. Im Mai kündigte sie an, dass sie die Masterrechte an ihren ersten sechs Alben erworben hat. Im August hat sie im Podcast «New Heights» von Travis und Jason Kelce angekündigt, dass ihr neues Album «The Life of a Showgirl» auf dem Weg ist. Wochen später gab sie die Verlobung mit Travis Kelce bekannt.