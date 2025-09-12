Taylor Swift soll im Rechtsstreit zwischen Lively und Baldoni aussagen

Was Taylor Swift mit dem Lively–Baldoni–Rechtsstreit zu tun hat

Eigentlich hat Taylor Swift mit der Produktion von «Nur noch ein einziges Mal», der Verfilmung des gleichnamigen Romans, nichts zu tun. Ihre Verbindung zum Film beschränkt sich darauf, dass einer ihrer Songs, «My Tears Ricochet», verwendet wurde. Dennoch tauchte ihr Name Anfang des Jahres in Baldonis Klage gegen Lively auf. Er warf seiner Kollegin unter anderem Verleumdung, Vertragsbruch und emotionale Belastung vor und erwähnte Swift in diesem Zusammenhang als Beispiel für Livelys angebliche «Schutzmächte».