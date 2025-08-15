Taylor Swift sticht alle anderen «New Heights»-Episoden aus

Taylor Swift (35) sorgt für neue Höhen bei «New Heights». Ihr Auftritt in dem Podcast ihres Lebensgefährten Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason Kelce (37) stellte Abrufbestwerte auf. Laut «Forbes» brach die Folge mit der Sängerin kurz nach ihrer Veröffentlichung am Donnerstag den bisherigen Rekord von «New Heights». Den hielt eine Episode, die ebenfalls Damenbesuch beinhaltete. Der Gastauftritt von Jason Kelces Frau Kylie Kelce (33) hatte allein auf YouTube 8,9 Millionen Zuschauer angelockt.