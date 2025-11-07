Taylor Swift und Travis Kelce geniessen erneute Date-Night in New York

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) scheinen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu geniessen. Am Donnerstagabend wurde das frisch verlobte Paar beim Verlassen des exklusiven Private Member Clubs Zero Bond in New York gesehen – ihre zweite öffentliche Date–Night in dieser Woche.
Der Popstar wählte für das Dinner ein komplett schwarzes Ensemble von Louis Vuitton: einen gerippten Strickpullover, einen Mini–A–Linien–Wickelrock sowie kniehohe Lederstiefel der Marke Legacy. Abgerundet wurde der Look durch eine schwarze Handtasche, florale Netzstrumpfhosen, eine lockere Hochsteckfrisur und ihr Markenzeichen – roter Lippenstift.
Kelce setzte auf einen gewohnt lässigen Auftritt in einer burgunderfarbenen Wildleder–Bomberjacke, kombiniert mit passenden Hosen, schwarzem T–Shirt, goldenen Ketten und schwarzen Boots. Gemeinsam wurden die beiden lachend und Händchen haltend fotografiert, als sie das Lokal verliessen.
Es ist die zweite Date–Night des Paares diese Woche in New York. Am Abend zuvor besuchten sie The Polo Bar, wo Swift in einem dunklen Off–Shoulder–Shirt und grauen, weit geschnittenen Hosen erschien, während Kelce in einem schwarzen Shirt und dunkelgrünen Hosen perfekt darauf abgestimmt war.
Travis Kelce hat gerade frei
Die Ausflüge fallen in die sogenannte «Bye Week» von Kelces NFL–Team, den Kansas City Chiefs. Dabei handelt es sich um eine spielfreie Woche für die Mannschaft während der regulären Saison. Und auch Swift hat gerade die stressige Promotour für ihr neues Album «The Life of a Showgirl» hinter sich gebracht. Der Footballspieler und die Sängerin haben also jede Menge Zeit, ihre Beziehung abseits der Sporttermine zu geniessen.
Das nächste Mal steht Kelce wieder am 16. November mit den Chiefs auf dem Footballfeld – möglicherweise dann auch wieder mit Unterstützung von Swift im Publikum. Seit die beiden im August ihre Verlobung bekannt gemacht haben, hat die Sängerin bei insgesamt drei Spielen von der Tribüne aus gejubelt, zuletzt am 27. Oktober.