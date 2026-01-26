Taylor Swift und Travis Kelce: Schwiegermütter-Treffen in Utah

Die Sympathie zwischen den Familien ist offenkundig gegenseitig. Taylors Vater Scott hat etwa bereits mehrere Spiele der Kansas City Chiefs besucht, um seinen zukünftigen Schwiegersohn anzufeuern. Andrea spielte sogar eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Beziehung: Wie in der kürzlich erschienenen Dokumentation «Taylor Swift: The End of an Era» enthüllt wurde, war sie es, die ihre Tochter mit Travis verkuppelte.