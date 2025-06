Taylor Swift und Travis Kelce: Süsse Momente bei Hochzeitsfeier

Wagen auch Swift und Kelce bald den Gang vor den Altar?

Der Hochzeitsbesuch liess zudem in den sozialen Netzwerken umgehend die Frage aufkommen, ob und wann sich denn die Sängerin und der Footballer wohl selbst das Jawort geben werden. Seit 2023 sind die beiden liiert und haben sich gegenseitig schon bei vielen Events unterstützt. Zuletzt bewiesen sie ihre Harmonie am 4. Juni bei einem Restaurantbesuch in Florida in farblich aufeinander abstimmten Outfits, wie etwa «Page Six» berichtete.