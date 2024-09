Taylor Swift und Travis Kelce turteln beim Finale der US Open

Schwer verliebt zeigten sich am Sonntag, den 8. September, US–Sängerin Taylor Swift (34) und ihr Freund, der NFL–Profi Travic Kelce (34), beim grossen Finale der US Open in New York. Arm in Arm verfolgten die beiden US–Stars das Finale zwischen dem Amerikaner Taylor Fritz (26) und dem Weltranglisten–Ersten Jannik Sinner (23) aus Italien. Das Paar hatte in den vergangenen Tagen vermehrt Schlagzeilen wegen seiner angeblich falschen Romanze und der Veröffentlichung eines «Medien–Plans» zur Trennung gemacht.