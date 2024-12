Taylor Swift und Travis Kelce: Verregnete Date-Night in New York

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) geniessen Zeit zu zweit. Wie aktuelle Bilder zeigen, waren die Sängerin und der Fotoballspieler am 28. Dezember Hand in Hand im New Yorker Stadtbezirk Meatpacking District in Manhattan unterwegs. Swift wählte für die Date–Night ein schwarzes Mini–Kleid, über das sie einen Mantel mit Verzierungen trug. Zu dem Outfit kombinierte sie High Heels mit Plateau der Designermarke Christian Louboutin und eine Handtasche von Stella McCartney. Silberfarbener Schmuck und Swifts typischer roter Lippenstift rundeten den Look ab.