Taylor Swift: Vater nach Herz-OP auf dem Weg der Besserung

Beide Krebs: Die Leidensgeschichte von Taylor Swifts Eltern

Taylor Swift musste in den letzten Jahren herbe gesundheitliche Rückschläge ihrer Eltern verkraften. In einem Essay aus dem Jahr 2019 für «Elle» mit dem Titel «30 Dinge, die ich gelernt habe, bevor ich 30 wurde», hat sie verraten, dass ihre Eltern «beide Krebs hatten». «Ich musste lernen, mit schweren Krankheiten in meiner Familie umzugehen und meine Mutter kämpft jetzt wieder dagegen», gab sie preis und schlussfolgerte: «Es hat mich gelehrt, dass es echte Probleme gibt und dann gibt es alles andere.» Früher sei sie über die täglichen Höhen und Tiefen besorgt gewesen. Nun ist das anders: «Ich gebe jetzt all meine Sorgen, Stress und Gebete wirklichen Problemen.»