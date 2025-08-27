Taylor Swift: Verlobungskleid in den USA sofort ausverkauft

Swifts Accessoires hingegen sind etwas exklusiver als das Kleid. Da wären zum einen die funkelnde Cartier Santos Demoiselle Uhr, die auf dem Foto des Verlobungsringes zu sehen ist. Und zum anderen natürlich der Verlobungsring: Der imposante Edelstein, der ihren Ringfinger ab heute schmückt, ist ein unverkäufliches Unikat. Der Diamant im Old Mine Cut war laut US–Medien eine Zusammenarbeit zwischen dem Bräutigam in spe und dem bekannten Schmuckdesigner Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry.