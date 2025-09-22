Taylor Swift: Vorverkauf von Kino-Event geht durch die Decke

Taylor Swift (35) ist schon wieder auf Rekordkurs. Innerhalb der ersten 24 Stunden setzte der Vorverkauf für ihren neuen Film 15 Millionen US–Dollar um. Dies berichtete das Branchenmagazin «Deadline» unter Berufung auf Quellen bei AMC. Die grösste Kinokette der USA zeigt «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl» exklusiv in seinen Lichtspielhäusern. Der Film läuft nur vom 3. bis zum 5. Oktober 2025.