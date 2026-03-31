Taylor Swift wegen Albumtitel «The Life of a Showgirl» verklagt

Gegen Popstar Taylor Swift (36) und das Label UMG Recordings wurde in Kalifornien eine Klage wegen Markenrechtsverletzung eingereicht. Die Klägerin Maren Wade wirft der Sängerin vor, den Titel ihres zwölften Albums «The Life of a Showgirl» trotz bestehender Markenrechte verwendet zu haben. Wade, die durch ihre Teilnahme bei «America's Got Talent» bekannt wurde, nutzt bereits seit 2014 den geschützten Namen «Confessions of a Showgirl» für ihre wöchentliche Kolumne sowie einen Podcast und Live–Shows.