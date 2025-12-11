Teaser zu «The Drama» mit Robert Pattinson und Zendaya veröffentlicht

Fans bekommen erstmals einen Blick auf den Film «The Drama» mit Robert Pattinson (39) und Zendaya (29). Ein Teaser–Trailer zeigt die beiden als verlobtes Paar während eines Fototermins. Glücklich wirken sie dabei allerdings nicht: Die Fotografin muss Charlie Thompson (Pattinson) sogar auffordern, einmal natürlich zu lächeln. Um die angespannte Stimmung etwas zu lockern, fragt sie Thompson und seine Verlobte Emma Harwood (Zendaya), was sie aneinander lieben. «Sie ist hübsch, witzig und hat das schönste Lachen», sagt Thompson, während parallel Szenen aus dem gemeinsamen Leben des Paars eingeblendet werden. Harwood wiederum schätzt an ihm, «dass er fürsorglich, verständnisvoll und aufgeschlossen ist».