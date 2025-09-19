Technik-Panne bei Hubschrauber: Donald Trump muss in England umplanen

Während seiner Rede bei einem Staatsbankett, das ihm zu Ehren abgehalten wurde, hatte Trump der «Daily Mail» zufolge davon gesprochen, welch grossen Respekt er für König Charles III. und für Grossbritannien habe. Für den 79–Jährigen, der als erster US–Präsident zu einem zweiten Staatsbesuch von einem britischen Monarchen eingeladen wurde, sei dies «wahrhaftig eine der höchsten Ehren» seines Lebens. Auch auf William und Kate sei er eingegangen. Charles habe «einen bemerkenswerten Sohn grossgezogen», dessen Ehefrau sei «so strahlend und so gesund, so wunderschön».