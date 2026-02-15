Ted Danson verrät: «Cheers» wäre fast abgesetzt worden

Sender hatte keinen Ersatz

Im Podcast «Dinner's On Me» von Jesse Tyler Ferguson blickte der Schauspieler auf die schwierige Anfangszeit zurück. «Die Kritiker waren begeistert. Alle um uns herum ... die Autoren, einfach alle waren so positiv. So nach dem Motto: ‹Macht einfach weiter so›, was total nett war, aber wir waren eine Woche lang Letzter in den Einschaltquoten.» Sie seien quasi auf Platz 75 von 70 gewesen. «Es gab ja nur 70 Sendungen.» Später sei ihm sogar mitgeteilt worden, dass der Sender NBC die Serie «eigentlich» direkt wieder absetzen wollte. Aber: «Sie hatten nichts, womit sie ‹Cheers› ersetzen konnten.»