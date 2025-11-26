Teil von Gene Hackmans Nachlass bringt bei Auktion versteigert

Gene Hackman starb im Februar im Alter von 95 Jahren an den Folgen einer Herzkrankheit. Er litt zuvor an Alzheimer und zog sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Nur eine Woche vor ihm war seine 63–jährige Ehefrau Betsy Arakawa an einer durch Hantaviren verursachten Lungenkrankheit gestorben. Da das Paar sehr zurückgezogen lebte, wurden ihre Körper – ebenso wie der eines ihrer Hunde – erst Tage später von einem Mitarbeiter ihres Anwesens entdeckt.