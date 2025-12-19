Teilsieg für Brad Pitt: Angelina Jolie muss Nachrichten offenlegen

Im seit Jahren andauernden Konflikt um das französische Weingut Château Miraval hat Brad Pitt (62) einen neuen verfahrensrechtlichen Erfolg verbucht. Ein Gericht in Los Angeles ordnete am Mittwoch an, dass seine Ex–Ehefrau Angelina Jolie (50) zuvor zurückgehaltene Korrespondenz offenlegen muss. Der Streit um das gemeinsame Vermögen dauert auch nach der offiziellen Scheidung der beiden Hollywood–Stars an.