«Temptation Island»-Verführerin Maxime Ocasek ziert «Playboy»-Cover

Von «Big Brother» zu «Temptation Island VIP»

Ocasek ist nicht nur Sportlerin, sondern auch im Fernsehen bekannt. Im vergangenen Jahr nahm sie etwa an «Big Brother» teil. Die Profisportlerin erklärt, dass sie damals «ein neues Abenteuer» in ihrem Leben gebraucht und sich deshalb beworben habe. Die Zeit im Container bezeichnet sie jedoch als «wirklich eine der härtesten Zeiten meines Lebens. Ich habe mit 18 fremden Menschen in einem Container ohne Fenster mit Schlafentzug und 24–Stunden–Überwachung gelebt. Das war eine krasse Erfahrung, aber ich bin froh, dass sie vorbei ist».