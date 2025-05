«Temptation Island VIP»: Aleks Petrović stellt sich erneut Treuetest

Der «maskuline Mann» kehrt auf die Insel der Versuchung zurück

Für Reality–TV–Fans ist er längst kein Unbekannter mehr: Nach Teilnahmen bei «Love Island» und «Are You The One?» stellte sich der «maskuline Mann» Aleksandar Petrović (34) 2022 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (33) dem Treuetest bei «Temptation Island VIP» – und verliebte sich vor laufender Kamera in Verführerin Vanessa Nwattu (25). Die Beziehung mit Dimitriou war daraufhin Geschichte. Trotz einiger Höhen und Tiefen sind Petrović und Nwattu bis heute ein Paar – und leben mittlerweile gemeinsam in Dubai. Im November 2024 folgte sogar die Verlobung. Nun soll es erneut auf die Insel der Versuchung gehen. «‹Temptation Island VIP› ist die letzte Prüfung für ihre Beziehung, um herauszufinden, ob diese stabil genug für eine Hochzeit und die Familienplanung ist», heisst in der Erklärung des Senders.