«Temptation Island VIP»: Janin Ullmann ist «Voyeurin durch und durch»

«Voyeurin durch und durch»

Und die Rolle als Host des TV–Treuetests scheint für Janin Ullmann wie zugeschnitten. «Es ist ein Traum, dem Drama da gegenüberzusitzen. Ich bin eine Voyeurin durch und durch. Ich liebe alles daran», schwärmt sie. Bereits bei der offiziellen Bekanntgabe ihres neuen Jobs im Mai hatte Ullmann erklärt, dass «Temptation Island» das allererste Reality–Format war, das sie je geschaut habe. Nun selbst am Lagerfeuer zu stehen und die emotionalen Ausbrüche der Kandidaten hautnah mitzuerleben, bezeichnete sie als «Full–Circle–Moment».