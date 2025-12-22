Tennis-Legende Boris Becker: Patchwork-Familienglück zu Weihnachten

Für Boris Becker (58) wird Weihnachten in diesem Jahr zum grossen Familienfest. Wie er «Bild» verraten hat, wird er die Feiertage mit vier seiner fünf Kinder sowie weiteren Verwandten in seiner Wahlheimat Mailand verbringen.
Boris Becker: «Ich bin sehr glücklich»
«Am Montag kommen meine Söhne Elias und Noah sowie meine Schwester Sabine mit ihren Kindern Vincent und Carla», sagte der einstige Tennis–Profi im «Bild»–Interview. Bereits in Mailand gesichtet wurde sein dritter Sohn Amadeus (15), der aus Beckers zweiter Ehe mit Lilly (49) stammt. «Ich bin sehr glücklich, dass vier meiner fünf Kinder über die Weihnachtstage zusammen sind», wird der 58–Jährige weiter zitiert. «Besonders freue ich mich für meine jüngste Tochter Zoë, dass sie ihre älteren Geschwister kennenlernt.»
Der jüngste Becker–Spross kam am 21. November zur Welt – genau am ersten Todestag von Beckers Mutter Elvia und einen Tage vor seinem eigenen 58. Geburtstag am 22. November. Während es für die Sport–Legende bereits das fünfte Kind ist, ist es für seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) der erste Nachwuchs.
Treffen mit Lilians Vater und Grossmutter
Auch die Vorweihnachtszeit stand bei dem Ehepaar, das 2024 geheiratet hatte, im Zeichen der Familie. Auf seinem Instagram–Account postete Boris Becker zum vierten Advent ein Foto von seiner Frau, dem Baby und seinem Schwiegervater Victor Monteiro neben dem Weihnachtsbaum. Dazu schrieb er: «Drei Generationen. Ein besonderer Moment.» Weiter schwärmte er: «So viel Liebe, Geschichte und Freude in einem Raum. Familienmomente wie diese erinnern uns daran, was wirklich zählt.» Beckers ältester Sohn Noah (31) aus der ersten Ehe mit Barbara Becker (59) versah den Beitrag mit einem roten Herz.
Zum dritten Advent hatte sich Boris Becker ebenfalls mit einem Familien–Schnappschuss gemeldet. Zu Bildern von einem Restaurantbesuch schrieb er: «Heute feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an Lilians geliebte Grossmutter und Zoës Urgrossmutter Nemy, eine wahre Säule unserer kleinen Familie.»