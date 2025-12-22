Tennis-Legende Boris Becker: Patchwork-Familienglück zu Weihnachten

Treffen mit Lilians Vater und Grossmutter

Auch die Vorweihnachtszeit stand bei dem Ehepaar, das 2024 geheiratet hatte, im Zeichen der Familie. Auf seinem Instagram–Account postete Boris Becker zum vierten Advent ein Foto von seiner Frau, dem Baby und seinem Schwiegervater Victor Monteiro neben dem Weihnachtsbaum. Dazu schrieb er: «Drei Generationen. Ein besonderer Moment.» Weiter schwärmte er: «So viel Liebe, Geschichte und Freude in einem Raum. Familienmomente wie diese erinnern uns daran, was wirklich zählt.» Beckers ältester Sohn Noah (31) aus der ersten Ehe mit Barbara Becker (59) versah den Beitrag mit einem roten Herz.