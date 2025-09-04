Tennislegende Björn Borg an Prostatakrebs erkrankt

Zuletzt mit Boris Becker auf Ibiza

Seine Rivalitäten mit Jimmy Connors (73) und John McEnroe (66) sind unvergessen und trugen wesentlich zur Popularitätssteigerung des Tennissports in aller Welt bei. Das Wimbledon–Finale des Jahres 1980, das Borg in fünf Sätzen gewann, gilt als eines der besten Tennismatches aller Zeiten. Borg beendete seine Karriere erstmalig im Jahr 1981 im Alter von nur 25 Jahren und kehrte 1991 kurzfristig auf den Platz zurück.