Termine stehen fest: Dann werden die Oscars 2027 und 2028 vergeben

Bemerkenswert ist, dass die Actor Awards 2027 stattfinden, während die finale Oscar–Abstimmung noch läuft. Das war bereits dieses Jahr der Fall. Viele vermuteten, dass die Verleihung der Actor Awards an Michael B. Jordan (39) als bester Hauptdarsteller in «Sinners», Sean Penn (65) als bester Nebendarsteller in «One Battle After Another» und Amy Madigan (75) als beste Nebendarstellerin in «Weapons» die Academy–Mitglieder beeinflusst haben könnte.