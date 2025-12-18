«The 50» kommt zurück: Diese Stars sollen dabei sein

Diese Stars sollen bei «The 50» dabei sein

Mit Martin Semmelrogge (70 und dem ehemaligen «GZSZ»–Star Raúl Richter (38) sollen zwei Schauspieler den Weg ins Schloss gefunden haben. Ex–Fussballnationalspieler Mario Basler (56) gilt als heisser Kandidat für die strategischen Allianzen der Show. Laut Bericht sind mit Narumol (60), Claudia Obert (64) und dem «Currywurstmann» Chris Töpperwien (51) einige Publikumslieblinge dabei, die für verbale Schlagabtausche bekannt sind.