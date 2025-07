«The Ballad of Wallis Island»: Eine Insel, eine Band, viele Gefühle

Deutschlandpremiere beim Filmfest München

Die Geschichte basiert auf dem Kurzfilm «The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island», in dem Tim Key und Tom Basden bereits vor 18 Jahren ihre Rollen spielten. Auf dem roten Teppich des Filmfests München – wo der Film als Eröffnungsfilm seine Deutschlandpremiere feierte – erinnerte sich Key an die Entstehung des Kurzfilms: «Das Wochenende vor 18 Jahren, an dem der Kurzfilm entstand, war eines der besten in meinen 20ern. Und die lange Version zu drehen, war eines der besten Dinge, die ich in meinen 40ern gemacht habe», sagte er spot on news.