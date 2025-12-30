The-Chainsmokers-Star Drew Taggart hat geheiratet

Kennengelernt hatten sich die Unternehmerin und der Musiker laut «People» im März 2023 auf einer Oscar–Party im Haus von Talent–Manager Guy Oseary. Im Mai 2023 wurden die beiden erstmals als Paar in Miami gesichtet, als sie Hand in Hand eine VIP–Party verliessen. Seitdem zeigten sich Taggart, dem in der Vergangenheit eine kurze Romanze mit Selena Gomez (33) nachgesagt wurde, und Fonseca regelmässig gemeinsam auf ihren jeweiligen Instagram–Kanälen. Der Antrag folgte Anfang Dezember 2024.