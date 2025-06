«The Crown»-Star Dominic West in Scorpions-Film «Wind of Change» dabei

Namhafter Besetzung für «Wind Of Change»

West ist für die Rolle von Doc McGhee vorgesehen, den Manager der Scorpions. Die Band selbst wird verkörpert von «The Last Kingdom»–Star Alexander Dreymon (42), der Gitarrist und Band–Gründer Rudolf Schenker (76) spielt, dem deutschen Schauspieler Ludwig Trepte («Tatort», 37) als Frontmann Klaus Meine (77) sowie Ed Speleers («Outlander», «You – Du wirst mich lieben», 37) als Gitarrist Matthias Jabs (69) und Luke Brandon Field («Interview with the Vampire», 37) als Schlagzeuger Herman Rarebell (75). David Kross («Kafka», 34) wird zudem die Figur Andrej spielen, einen Freund der Band, der auf der anderen Seite der Berliner Mauer im Gefängnis sitzt.