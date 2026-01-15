«The Housemaid»: Gelungener Thriller mit einem starken Ensemble

Mit «Die Tribute von Panem L – Der Tag bricht an» (Sunrise on the Reaping) und «Dune: Messiah» stehen gleich zwei heiss erwartete Fortsetzungen bevor, die das Kinojahr für Bücherfans perfekt abrunden. Bereits jetzt kommen Thriller–Fans bei dank «The Housemaid – Wenn sie wüsste» voll auf ihre Kosten. Die Verfilmung des globalen Bestsellers von Freida McFadden (45) startete vergangenen Monat in den US–Kinos und hat weltweit bereits rund 150 Millionen Dollar eingespielt. Ein zweiter Teil ist bereits in Arbeit. Mit Sydney Sweeney, Amanda Seyfried und Brandon Sklenar in den Hauptrollen überzeugt der Film durch eine spannende Prämisse und einer gelungenen Umsetzung.