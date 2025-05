«The Last of Us»: Das bedeutet das Cliffhanger-Finale für Staffel drei

Was bedeutet das für Staffel drei?

In welchem Masse die Serie sich an die Videospielvorlage halten wird, wissen aktuell nur die Macher selbst. Mit wenigen kreativen Ausnahmen blieb «The Last of Us» seinem Ursprungsmaterial aber stets sehr treu. Daher ist davon auszugehen, dass sich weite Teile, womöglich sogar die gesamte dritte Staffel, einzig und allein um Abby drehen werden.