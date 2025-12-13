«The Masked Singer»: Diese Promis haben schon gewonnen

Erste Staffel: Max Mutzke als Astronaut

In der Premierenstaffel konnte sich mit Max Mutzke (44) ein professioneller Sänger als Sieger durchsetzen, wie es auch in den Folgejahren häufig der Fall war. Als Astronaut verzauberte er das Publikum samt Rateteam mit seiner Stimme so sehr, dass er im August 2019 im Finale gegen Grashüpfer Gil Ofarim (43) und Engel Bülent Ceylan (49) gewann. «Keiner wusste, was auf einen zukommt, weder die Teilnehmer noch die Beteiligten an der Show», blickte Mutzke im März 2020 im Interview mit spot on news auf die erste Staffel zurück. «Dann wurde es so ein erfolgreiches Fernsehformat und das dann zu gewinnen, war schon geil.» Bekannt wurde Mutzke 2004 durch Stefan Raabs Castingshow «SSDSGPS (Stefan sucht den Super–Grand–Prix–Star)». Beim ESC in Istanbul erreichte er dann mit «Can't Wait Until Tonight» den achten Platz. 2025 kehrte er zu dem Song–Contest zurück – als Gastjuror für die deutsche Vorentscheidung.