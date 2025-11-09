«The Masked Singer»: ProSieben freut sich über Quotensieg zum Auftakt

Gleich in der ersten Folge von «The Masked Singer» war für eine Teilnehmerin Schluss: Designerin Barbara Becker (59) verbarg sich hinter dem Smiley. Das Lachen hat die Ex–Frau von Tennislegende Boris Becker (57) aber nicht verloren. «Am meisten Spass hat mir gemacht, dass ich eine Maske hatte, die die ganze Zeit gelacht hat», sagte sie nach ihrer Enthüllung. Darin erkenne sich die 59–Jährige wieder: «Ich laufe mit einem Lachen durch die Welt.»