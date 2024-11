«The Night Agent»: Startdatum für zweite Staffel steht fest

Mysteriöse Organisation wird zur Herausforderung

Die Action–Thriller–Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk (44) und dreht sich um den FBI–Agenten Peter Sutherland, gespielt von Basso. Er arbeitet im Weissen Haus und erhält eines Tages einen Telefonanruf, der ihn in eine gefährliche Verschwörung hineinzieht. Nachdem er in der ersten Staffel die Präsidentin rettete, führt ihn seine Beförderung zum Night Agent in der zweiten Staffel in die Welt der Geheimorganisationen. «Man braucht das gewisse Etwas, um ein guter Night Agent sein zu können», heisst es in einem actiongeladenen Teaser, der bereits einige gefährliche Situationen für Sutherland aufzeigt.