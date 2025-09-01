«The Power»: Woher kennt man die Kandidatinnen und Kandidaten?

Zu den weiteren Reality–Urgesteinen, die sich «The Power» stellen, gehört Serkan Yavuz (32). Nach seiner Teilnahme an «Die Bachelorette» legte er eine steile Reality–Karriere hin. Er war im «Sommerhaus der Stars», beim «Kampf der Realitystars» oder in «The 50» zu sehen. Bald wird er auch in der Prime–Video–Abenteuer–Show «The Summit» zu sehen sein. Zuletzt machte er weniger mit seinen TV–Shows als mit seinem Ehe–Aus mit Samira Yavuz Schlagzeilen. Ebenfalls aus dem «Bachelorette»–Kosmos kennt man Influencer Lorik Bunjaku (29), der 2021 an dem Kuppelformat teilnahm und 2022 beim Spin–off «Bachelor in Paradise» aufschlug. Mit Partnerin Denise Hersing ging es zu «Temptation Island VIP» oder ins «Sommerhaus».