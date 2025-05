«The Six Billion Dollar Man»: Cannes-Premiere mit Julian Assange

Er wirkte seelenruhig, während die Fotografinnen und Fotografen bei stürmischem Regen aufgeregt knipsten – am Schluss gab es sogar Applaus, wie in einem Festival–Video zu sehen ist: Die Rede ist von WikiLeaks–Gründer Julian Assange (53), der zur Sondervorführung des Dokumentarfilms «The Six Billion Dollar Man» im Rahmen des Cannes–Filmfestivals (13. bis 24. Mai) nach Südfrankreich gereist war. Hand in Hand posierte er mit Ehefrau Stella, Arm in Arm mit Regisseur Eugene Jarecki sowie Menschenrechtsanwältin Jennifer Robinson und Produzentin Kathleen Fournier.