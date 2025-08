«The Social Network 2»: Wird ein «Succession»-Star zu Mark Zuckerberg?

Kann neuer Film an Erfolg von Teil eins anknüpfen?

«The Social Network» über die Ursprünge der Social–Media–Plattform Facebook basierte auf dem Buch «Milliardär per Zufall» von Ben Mezrich (56) und wurde von Kinopublikum und Kritikern gefeiert. Der Streifen spielte weltweit etwa 226 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Er wurde ausserdem für acht Oscars nominiert, darunter für den besten Film, und gewann damals drei der Goldjungen: Er wurde in den Kategorien «Bestes adaptiertes Drehbuch», «Beste Filmmusik» und «Bester Schnitt» ausgezeichnet.