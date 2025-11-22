The-Time-Schlagzeuger Jellybean Johnson ist gestorben

Jellybean Johnson arbeitete mit vielen Künstlern zusammen

Nach seiner Zeit mit The Time arbeitete Johnson als gefragter Session– und Tourmusiker. Er spielte unter anderem mit Janet Jackson, Alexander O'Neal, New Edition und Morris Day & The Time. Zudem war er an der Produktion mehrerer erfolgreicher R&B– und Funk–Alben beteiligt und galt in der Branche als «Musiker für Musiker» – jemand, der sich nie in den Vordergrund drängte, aber entscheidenden Einfluss auf den Sound zahlreicher Künstler hatte. 2008 kollaborierte er bei den 50. Grammy Awards mit R&B–Star Rihanna.