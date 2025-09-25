«The Voice»-Juror Nico Santos: «Ich werde der Sieger-Coach sein»

In diesem Jahr gibt es ja auch wieder die Comeback–Stage...

Santos: Ja, die Comeback–Stage ist wieder da – die vierte Comeback–Stage. Ich war 2019 der allererste Comeback–Stage–Coach und in diesem Jahr ist es Calum Scott. Er ist einer der nettesten, sympathischsten, coolsten und herzlichsten Typen, die ich in der Musikindustrie kenne. Und ein krasser Star ist er auch noch. Er hat 2021 mit meiner Finalistin Gugu Zulu gesungen und damals habe ich ihm schon gesagt, dass ich ihn auf einem Coach–Stuhl sehe. Und tatsächlich: Im Halbfinale und im Finale wird er neben uns auf einem der roten Stühle Platz nehmen. Ich freue mich sehr auf diesen Moment. Aber als Comeback–Stage–Coach kann er für uns noch richtig zum Problem werden. (lacht) Ich habe auch schon gehört, dass er sich mindestens zwei meiner Talente schnappen will...