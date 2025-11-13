«The Voice Kids»: Diese Coaches sitzen 2026 auf den roten Stühlen

In wenigen Monaten werden Sat.1 und der Streamingdienst Joyn eine neue «The Voice Kids»–Staffel zeigen. Der Sender hat jetzt mitgeteilt, welche Coaches sich in den frischen Folgen um die jungen Talente kümmern werden.
Álvaro Soler erwartet «die besten Kids–Talente»
Mit Álvaro Soler (34) wird ein Rückkehrer auf einem der roten Stühle sitzen. Sein grosser Vorteil: Im Gegensatz zu den anderen Coaches bringt er schon rund vier Jahre an «The Voice Kids»–Erfahrung mit. Der Sänger hatte ein Jahr pausiert. «Am meisten freue ich mich auf die Überraschung der Blind Auditions», wird er in einer Mitteilung des Senders zitiert. «Auch nach vier Staffeln wird der Moment nie langweilig! Ich erwarte die besten Kids–Talente Deutschlands und eventuell auch Europas zu entdecken.»
Gegen ihn treten erstmals der Musiker Michael Patrick Kelly (47), Sängerin Leony (28) und das Duo He/ro, bestehend aus den Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann (26), an. Die anderen vier Coaches gehen aber natürlich nicht unvorbereitet in die Sendung und sind auch nicht unerfahren – insbesondere Kelly. Er gewann im Jahr 2018 mit seinem Team die reguläre «The Voice of Germany»–Variante der Show. «Nach meinen Erfahrungen bei ‹The Voice of Germany› und ‹The Voice Senior› fühle ich mich dieser tollen Musikshow besonders verbunden. Umso schöner ist es, nun als Coach von ‹The Voice Kids› Teil aller drei Formate sein zu dürfen», sagt er.
«Ich durfte vor zwei Jahren schon in Team Lena als Gastcoach dabei sein und war so beeindruckt und berührt von den Kids und kann es kaum erwarten, dieses Jahr selbst in dem Stuhl zu sitzen», freut sich Leony unterdessen bereits. Sie werde ihr «Bestes geben, den Kids mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und mit ihnen zusammen, und vor allem mit viel Spass und Herz, um den Sieg kämpfen».
Die Lochis haben selbst zugeschaut
Die Lochmann–Zwillinge, einst auch als die Lochis bekannt, sind ebenfalls schon gespannt: «Der Coach–Drehstuhl ist legendär. Wir haben zu Hause schon ein bisschen geübt, wie sich das anfühlt.» Sie haben als Kinder selbst das Format geschaut und nun als Coaches dabei zu sein, sei die Erfüllung eines Traums. «Kids werden häufig unterschätzt. Oft ist der beste Kompass das eigene Bauchgefühl. Deshalb freuen wir uns auf junge Talente, die richtig Bock haben, sich weiterzuentwickeln – aber vor allem den Mut haben, sie selbst zu sein!»
Kürzlich war bereits bekannt geworden, dass Thore Schölermann (41) als Moderator bei «The Voice Kids» aussteigt. Es wurde vermutet, dass seine Kollegin Melissa Khalaj (36) alleine übernimmt. Das bestätigt der Sender jetzt auch. Khalaj wird durch die mittlerweile 14. Staffel führen, die im Frühjahr 2026 starten wird. Die Aufzeichnungen sollen in den kommenden Tagen beginnen.