«The Voice Kids»: Staffelstart am Valentinstag

Zwillinge wollen «The Voice Kids» aufmischen

Der «The Voice of Germany»–Ableger kehrt am Samstag, 14. Februar, in Sat.1 und kostenfrei auf Joyn auf den TV–Bildschirm zurück. Wie gewohnt startet die Show mit den Blind Auditions. In der Coaching–Runde wird dann eine besondere Premiere gefeiert: Erstmals wird ein Zwillingsduo auf dem «Voice Kids»–Stuhl Platz nehmen. Heiko und Roman Lochmann (26), die als Musiker unter dem Namen HE/RO auftreten, haben «tierisch Bock auf die Staffel», wie sie dem Sender verrieten. «Die bisherigen Doppelstuhl–Coaches waren oft so ein bisschen die Troublemaker, im besten Sinne. Und ganz ehrlich – da sehen wir uns auch, jetzt kommen die ‹jungen Wilden›!»