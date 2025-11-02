«The Voice Kids»: Thore Schölermann steigt nach zwölf Jahren aus

«Tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie»

Im Oktober 2024 hatte Schölermann sich nach nahezu 13 Jahren und rund 800 Sendungen vom Format «taff» verabschiedet. Ebenfalls der «Bild» sagte er damals kurz vor der letzten Sendung: «Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an.» Auf dem Instagram–Account der Sendung verabschiedete sich das Team: «Danke, dass du unsere Sendung mit zu dem gemacht hast, was sie heute ist und sie mit deiner einzigartigen Art bereichert hast. Wir wünschen dir und deiner Family nur das Beste – wir werden dich vermissen, Thore!»