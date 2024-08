«The Voice»-Moderatorin Melissa Khalaj wird selbst zum Coach

Sie haben Ihre Karriere selbst bei einer Castingshow begonnen und Ihr Glück bei «Popstars» versucht. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Khalaj: Ich habe sehr gute Erinnerungen an die «Popstars»–Zeit. Sie war für mich der Start in diese Medienwelt und hat mir sehr in meiner Entwicklung geholfen. Man wird sehr schnell selbstständig und wächst an den Aufgaben und Challenges, die einem gestellt werden und die man irgendwie allein bewältigen darf. Aber es war auch eine verrückte Zeit. Man wurde über Nacht plötzlich berühmt, das war schon crazy. Aber ich blicke gerne auf diese Zeit zurück, auch wenn man sich heute einiges auch mit etwas Fremdscham ansieht. (lacht)