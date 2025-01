«The Whale» im Free-TV: Der Weg in die Einsamkeit und der Kampf heraus

Rührend – aber nicht rührselig

Wie dessen Umfeld ertappt sich auch der Zuschauer dabei, Charlie wachrütteln zu wollen. Doch vergleichbar mit dem Drama «Leaving Las Vegas» (für das Nicolas Cage ebenfalls einen Oscar gewann), in dem statt Ess– eine Alkoholsucht im Zentrum steht, steigt das Publikum zu einem Zeitpunkt im Leben der Hauptfigur ein, an dem der «Point of no Return» bereits meilenweit überschritten scheint. «The Whale» demonstriert – ohne in die Rührseligkeits–Falle zu tappen –, wie egoistisch Selbstaufgabe ist. Als Zuschauer kann man den unbändigen Zorn von Tochter Ellie komplett nachvollziehen. Dasselbe gilt aber für die Art und Weise, in der gezeigt wird, wie ein Mensch in die Vereinsamung schlittern kann. Und für die Tatsache, dass dafür ein Zusammenspiel von diversen Faktoren vonnöten ist.