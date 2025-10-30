«The White Lotus»: In Staffel vier soll es nach Südfrankreich gehen

Das ist über Staffel vier bekannt

Die bisherigen Staffeln der Serie spielten auf Hawaii, Sizilien und in Thailand. Über die kommenden Folgen ist bisher nur sehr wenig bekannt. Serienschöpfer Mike White (55) hatte im Podcast «Unpacking the Episode» allerdings verraten: «Für die vierte Staffel möchte ich etwas vom ‹Wellen branden gegen Felsen› abrücken. Aber in den ‹White Lotus›–Hotels ist immer noch Platz für weitere Morde.» Francesca Orsi von HBO sagte ausserdem im Februar gegenüber «Deadline»: «Ich kann nicht wirklich sagen, wo wir landen werden, aber wahrscheinlich irgendwo in Europa.» Produzent David Bernad erklärte unterdessen im «Guardian» über den Serienschöpfer, dass «Mike die Kälte nicht mag». Was wiederum für die Côte d'Azur sprechen würde.